DAB+ à Lille : 13 radios sélectionnées démontrent leur indépendance

La capacité qu’ont les radios retenues de choisir des opérateurs et des diffuseurs de Multiplex différents est essentielle : elle démontre leur indépendance. En effet, chaque multiplex est composé de plusieurs radios regroupées pour émettre ensemble en numérique sur la même fréquence et devant désigner un opérateur à l’unanimité des radios éditrices puis un diffuseur à la majorité des deux tiers. Le choix de l’opérateur et du diffuseur peut être différent comme c’est le cas pour la première fois avec le Multiplex de l’allotissement Lille étendu.