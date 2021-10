DAB+ : TDF accompagne les radios dans leur déploiement

Partenaire industriel des éditeurs - les stations de radio – et fervent défenseur de ce média, TDF accompagne ses clients et a déployé cinquante-neuf émetteurs de diffusion depuis le démarrage du DAB+ en 2014.

Dès 1991, les ingénieurs de TDF innovent, lancent les premières expérimentations et contribuent ainsi à la normalisation de la radio numérique terrestre. TDF propose à ses clients une offre de bout en bout : collecte des programmes, encodage, multiplexage, transport et diffusion au format DAB+. Pour garantir la continuité du service et une qualité optimale, TDF s’appuie sur son expertise technique, sa maîtrise des normes DAB+ et son excellence opérationnelle en matière de diffusion de la radio et de la télévision...