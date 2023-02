DAB+ : Radio Orient accessible à Nîmes et Perpignan

Radio Orient est ainsi l’un des plus importants réseaux actuellement en diffusion via la radio numérique. D’autres nouveaux secteurs importants seront initiés courant 2023.

En DAB+, Radio Orient est désormais présente à Paris, Lille, Douai, Lens, Béthune, Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Arras, Lyon, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Nantes, Rouen, La Roche-sur-Yon, Bourgoin-Jallieu, Bourg-en-Bresse, Bordeaux, Toulouse, Arcachon, Marseille, Nice, Cannes, Avignon, Dijon, Toulon, Saint-Étienne, Roanne, Monaco, Grenoble, Annemasse, Annecy, Tours, Poitiers, Beaune, Caen, Le Mans et désormais à Nîmes et Perpignan.