DAB+ : Radio Capsao désormais diffusée à Bordeaux

Après plus de 11 ans d’existence de Capsao en FM à Lyon, puis progressivement en DAB+ à Paris, Lille, ou encore Marseille, c’est désormais dans le Sud-Ouest que Capsao pose ses valises. t ce, au profit d’un public girondin qui saura sans nul doute apprécier la musique et l’état d’esprit "Soleil & Fiesta" de cette station.

Radio 100% positive, Capsao veut offrir tous les jours une bulle d’évasion à ses auditeurs, en proposant une playlist latino festive et joyeuse, des idées voyage et détente, des contenus culturels, de l’humour, ou encore des initiatives inspirantes, écoresponsables ou solidaires. "Capsao fait ainsi le choix de partager seulement les bonnes nouvelles, de voir le monde avec optimisme, et d’y apporter sa part de bonne humeur et d’oxygénation" précise la radio.