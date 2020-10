DAB+ : Nostalgie+ fête son premier anniversaire

"Nostalgie+ est un format musical qui manquait dans notre paysage radiophonique belge. Un produit différent qui séduit de plus en plus de belges. Et c’est justement une success-story bien de chez nous que j’avais envie de mettre en avant pour cette journée anniversaire. Je suis ravi que Frédéric François ait accepté mon invitation avec enthousiasme. Après le Frédéric François chanteur, nous vous proposerons de découvrir le Frédéric François raconteur d’histoires et même… animateur" a expliqué Vianney 't Kint, Brand Manager Nostalgie+ . Avec des ventes de disques estimées à près de 15 millions d’exemplaires, Frédéric François est le troisième chanteur belge le plus vendu dans l'histoire de la musique, derrière Salvatore Adamo et Jacques Brel. Il a chanté plus de 350 chansons, en quatre langues.