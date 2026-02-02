DAB+ : France et Belgique en miroir au Paris Radio Show

C’est la première fois que ces deux entités se retrouvent côte à côte pour partager leur retour d’expérience dans le cadre du Paris Radio Show, rendez-vous annuel des professionnels de l’audio et de la radio, organisé cette année les 3 et 4 février 2026.

À travers cette heure d’échange, les participants pourront saisir les convergences comme les écarts dans les approches nationales du DAB+ et en tirer des enseignements concrets pour leurs propres stratégies de diffusion numérique.