La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 2 Février 2026 - 18:50

DAB+ : France et Belgique en miroir au Paris Radio Show


Ce 3 février, de 16h00 à 17h00, au Paris Radio Show, les structures "maRadio.be" et "Ensemble pour le DAB+" animeront une session commune. Intitulée "Expériences croisées", cette rencontre inédite permettra d’exposer les visions françaises et belges autour du DAB+, technologie au cœur des mutations de la diffusion.



La radio hertzienne poursuit sa transformation avec l’essor du DAB+, considéré par de nombreux acteurs comme un jalon essentiel vers un paysage radiophonique modernisé. Dans ce contexte de transition technologique, les professionnels réunis au Paris Radio Show auront l’occasion d’assister à une session conjointe entre les deux organismes nationaux de référence en matière de DAB+ : maRadio.be, pour la Belgique, et Ensemble pour le DAB+, pour la France. Cette collaboration ponctuelle prend la forme d’un échange baptisé "Expériences croisées", programmé ce mardi 3 février 2026 de 16h00 à 17h00 à La Bellevilloise.
Si la technologie DAB+ est partagée par les deux pays, les rythmes de déploiement, les politiques publiques, les modèles économiques et les niveaux de maturité diffèrent sensiblement. 

Deux dynamiques, un même enjeu

Cette session permettra d’entendre Frédéric Gérand (maRadio.be), Charles-Emmanuel Bon (Ensemble pour le DAB+) et Maëlo Seuret (Ensemble pour le DAB+), qui détailleront leurs observations sur les contextes nationaux, les résultats constatés, les leviers mobilisés et les attentes des opérateurs radio.

Une première au Paris Radio Show

C’est la première fois que ces deux entités se retrouvent côte à côte pour partager leur retour d’expérience dans le cadre du Paris Radio Show, rendez-vous annuel des professionnels de l’audio et de la radio, organisé cette année les 3 et 4 février 2026.
À travers cette heure d’échange, les participants pourront saisir les convergences comme les écarts dans les approches nationales du DAB+ et en tirer des enseignements concrets pour leurs propres stratégies de diffusion numérique.

Frédéric Brulhatour
