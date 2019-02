DAB+ : 116 000 récepteurs vendus en France en 2018

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique qu'un déploiement des multiplex nationaux, étendus et locaux est déjà mis en appel. une mise en appel de 9 allotissements étendus est aussi prévue (Bastia, Bourges, Cherbourg, Guéret, Laval, Mont-de-Marsan, Nevers, Périgueux et Valence). Par ailleurs, une mise en appel progressive des allotissements locaux des bassins de vie de moins de 175 000 habitants est aussi prévue. Le Conseil entend également préparer le déploiement du DAB+ outre-mer. Le cadencement d’appels est à déterminer après consultation publique et tiendra compte des "appels généraux" FM.