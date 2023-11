Croissance soutenue du chiffre d’affaires pour NRJ Group

Sur les 9 premiers mois de 2023, le pôle Radio du groupe enregistre un chiffre d’affaires de 168.8 M€ en progression de +3.9% par rapport à la même période en 2022. Cette augmentation du chiffre d’affaires du pôle Radio se décompose entre une forte croissance du chiffre d’affaires en France de +4.5%, dont +7.2% au plan national et une progression de +1.8% du chiffre d’affaires à l’international.

Au 3e trimestre de l’exercice 2023, le pôle Diffusion poursuit sa dynamique commerciale et enregistre un chiffre d’affaires de 19.0 M€, en hausse de +6,.% par rapport à celui du 3e trimestre 2022. À fin septembre 2023, le chiffre d’affaires du pôle Diffusion s’élève à 55.7 M€ et affiche ainsi une progression de +4.5% par rapport à la même période de 2022. Cette progression s’explique par une croissance de l’ensemble des activités FM, TNT et DAB+ et par l’intégration de RadioKing.