Crédibilité : la radio en première position

La fiabilité de l’information avant tout.9 Français sur 10 attendent en priorité des médias "une information fiable et vérifiée", très loin devant un journalisme porteur de solutions (6 %, dont 11 % des moins diplômés et des 18/24 ans) ou "affirment un choix partisan" (2 %, dont 5 % des sympathisants du FN et 4 % pour ceux de La France insoumise). À l’image pourtant des webtélés RT France (financé par la Russie) et Le Media (initié par des proches de La France insoumise), qui viennent de se lancer.

Cette année encore, la meilleure crédibilité revient à la radio avec 56% en hausse de 4 points en un an.