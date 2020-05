Création du Fonds d'urgence SACD pour les auteurs de radio

Désormais, les auteurs d’œuvres de fiction radiophonique pourront avoir accès à une aide pouvant aller jusqu’à 1 500 € dans les mêmes conditions que les auteurs du cinéma, de l’audiovisuel et du spectacle vivant : n’avoir bénéficié ni du Fonds de solidarité pour les très petites entreprises et les indépendants, ni d’une mesure de chômage partiel, excepté si elle est inférieure à 1 500 € ; justifier d’une baisse de revenus nets de droits d’auteur de 50 % au mois de mars et d’avril par rapport à la moyenne mensuelle de leurs revenus de l’année 2019 ou même à une période de référence plus longue pouvant aller jusqu’à trois ans.





La SACD tient à remercier Franck Riester, ministre de la Culture, "pour le soutien qu’il apporte aux auteurs d’œuvres de fiction radiophonique et plus généralement, pour la confiance qu’il lui accorde pour gérer ces fonds sectoriels à l’heure où les auteurs ont plus que jamais besoin de soutien et de solidarité face aux conséquences néfastes de la crise du Covid-19".