Covid-19 : les antennes de Radio France mobilisées

Les antennes s’attachent de la même manière à décrypter cette actualité au plus près des préoccupations des auditeurs. L’impact sur la santé et la vie quotidienne, les conséquences économiques sur les entreprises et les transports, l’organisation du travail sont autant d’angles traités chaque jour sur les radios mais aussi par les podcasts natifs de franceinfo. Carrefours et traits d’union entre les auditeurs, les 44 radios du réseau dialoguent avec leurs auditeurs et traitent des conséquences de cette crise sur la vie locale en recevant des acteurs de proximité. Un dispositif renforcé est proposé aux auditeurs vivants dans les zones “clusters” par les radios France Bleu Alsace, France Bleu Pays de Savoie, France Bleu Frequenza Mora et France Bleu Breizh Izel.