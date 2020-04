Covid-19 : les Clubs RFI se mobilisent en Afrique

En Afrique, 70 clubs RFI sont répartis dans 24 pays. Le service des auditeurs de RFI est en contact permanent avec leurs responsables via un groupe WhatsApp dédié et leur fournit régulièrement des contenus de la radio liés à la prévention et à la lutte contre les infox sur le Covid-19. Le service leur adresse aussi régulièrement une newsletter du confinement qui répertorie les actions et contenus produits par les clubs dans leurs pays respectifs. Cette lettre donne également accès à tous les spots audio de prévention (en français et en langues africaines) produits par RFI, mais aussi des spots en français issus des clubs eux-mêmes, ainsi mis à la disposition de tous.

En outre, le service des auditeurs diffuse sur les environnements numériques, en partenariat avec l'organisation internationale Peace and sport, des messages vidéo de sensibilisation enregistrés par des champions internationaux qui soutiennent les actions des Clubs RFI en Afrique. Les vidéos sont notamment diffusées sur la page Facebook du Club RFI.