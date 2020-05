Covid-19 : le studio Nouvelles Écoutes en difficulté

Pour que le studio reparte sur des bases solides, des décisions difficiles ont dû être prises, des baisses de salaire, le départ de certains collaborateurs et l’arrêt des podcasts lancés cette saison. "Tout cela va permettre à Nouvelles Écoutes de continuer à faire ce pour quoi notre studio a été créé : produire des podcasts de qualité qui éclairent le présent et nourrissent les valeurs que nous défendons".

Nouvelles Écoutes va donc se concentrer en 2020 sur la production de ses cinq programmes historiques : "La Poudre", "Bouffons", "Quoi de Meuf", "$plash" et "Vieille Branche". Le flux documentaire "Intime et Politique" publiera un nouveau chapitre à l’automne prochain. Les flux de "Commencer", "Quouïr" et" Studio 56" resteront en pause. Les émissions ambitieuses lancées au début de cette saison, "Du Côté de Chez Sam" et "Cours Redwane", "Cours !" ne pourront pas reprendre. "Tous les beaux projets que nous avions en développement sont suspendus pour l’instant. Nous ne faisons ces choix que pour mieux repartir" précise le studio.



"Nos podcasts sont gratuits et ont vocation à le rester" précise le studio. Malgré tout, et durant cette période de confinement, Nouvelles Écoutes annonce une hausse de 30% de son audience.