Covid-19 : après les Radiodays Europe, le Podcast Day reporté

Nouveau report pour un événement, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Après l'annonce des nouvelles dates de la conférence annuelle des Radiodays Europe à Lisbonne qui se tiendra finalement du 13 au 15 décembre 2020 (lire également ICI ), les organisateurs annoncent le report de Podcast Day. Prévu le 16 juin au centre The Mermaid à Londres, la conférence dédiée au monde du podcast se tiendra finalement le lundi 26 octobre 2020. L'an passé, plus de 200 participants étaient présents. Plus d'informations seront données dans les mois à venir sur le site radiodayseuropepodcastday.com