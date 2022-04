BBC : Michael Bublé s'engage avec les radios locales

Ce dimanche de Pâques, à 8h du matin, toutes les radios locales de la BBC diffuseront un message de l'archevêque de Cantorbéry et des messages des églises de l'Angleterre avec le chanoine Tim Daykin.Pour Chris Burns, responsable de BBC Audio and Digital pour BBC England : "Au cours des deux dernières années, nos stations, grâce à la campagne "Make A Difference" , ont entendu parler de l'excellent travail que ces travailleurs clés ont continuellement accompli dans leurs communautés et nous voulions leur donner l'opportunité d'être remerciés par leurs stars préférés. Ce programme de Pâques cherche donc à célébrer tout ce que les gens ont fait et font encore".