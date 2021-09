BBC : les radios locales en campagne pour aider les jeunes

Chris Burns, responsable de l'audio et du numérique pour BBC England, a déclaré : "la campagne Make A Difference a été un succès phénoménal pendant le confinement et je suis fier que les 39 stations de radios locales de la BBC s'impliquent pour aider les jeunes à accéder aux équipements et équipements sportifs dont ils besoin pour se mettre en forme et rester en bonne santé grâce à Kit Out The Nation". La campagne Make a Difference appelle notamment les auditeurs à faire don de kits et d'équipements de rechange et sollicitent aussi les entreprises.La campagne Kit Out the Nation se déroule jusqu'en octobre sur les 39 stations de radio locales de la BBC ainsi qu'en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.