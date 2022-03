La crise sanitaire impacte fortement les journalistes

L’isolement social arrive ainsi en tête pour 49% des répondants ; même si pour certains le télétravail augmente la productivité, pour d’autres la dématérialisation des relations et l’absence d’interaction au sein des rédactions ont rendu plus compliqué l’accès à l’information et ont entraîné une "tunnelisation des esprits sur les sujets Covid qui a empêché de traiter d’autres sujets intéressants et importants". La charge de travail intense (45%) et l’impact négatif sur la santé mentale (44%) sont également largement cités, souvent dus à un accroissement des amplitudes horaires, des effectifs mobilisés 7j/7 pour certaines rédactions et des difficultés à déconnecter des outils de travail en ligne.