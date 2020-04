Covid-19 : SUN "Le Son Unique" veut rapprocher ses auditeurs en toute sécurité

"Nous sommes donc convaincus que la radio permet de favoriser un certain lien social et accompagner au quotidien, encore plus durant cette période compliquée. Et nous croyons beaucoup en notre sélection éclectique sans pub, qui rassemble, traverse les générations et brasse les genres avec panache, entre classiques indémodables, nouveautés fraîches, reprises insolites, trésors oubliés et autres surprises… Les auditeurs sont invités, plus que jamais, à interagir sur la programmation musicale en partageant leurs titres préférés via l’appli gratuite brevetée mySUN et son service de diffusion à la demande" rappelle la radio associative nantaise.