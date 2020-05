Covid-19 : Radio France veut soutenir la scène française

Depuis le début de la crise, Radio France a mobilisé ses antennes pour faire entendre et rayonner davantage la musique et affirmer également sa solidarité avec l’ensemble de la filière musicale et de ses acteurs en augmentant de 25% le volume global de la musique sur les antennes, en intensifiant la diffusion de productions françaises pour contribuer aux droits d’auteurs reversés sur la période et en faisant vivre les festivals annulés sur les antennes pour contribuer à la continuité de la vitalité musicale.



Le secteur de la musique génère plus de 240 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 8 milliards. Deux mois d’inactivités, c’est déjà une perte sèche de plus de 10%. Et la chute s’accélère : magasins de disques et salles de spectacles fermés, labels indépendants en situation de banqueroute, festivals annulés, les intermittents à nouveau fragilisés.... Ce sont toutes les sources de revenus qui se tarissent et l’espoir récent de nouvelles embellies avec le développement du streaming ne suffira pas.