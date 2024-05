RedTech Focus



FERNCAST TENTE DE FACILITER LA VIE DES PROFESSIONNELS DE L'AUDIO

Pour cette mission, Ferncast propose son STL Slim Redundant personnalisable.

STL Slim Redundant peut être équipé de n'importe quelle interface audio PCIe ou USB nécessaire et prend en charge une large gamme de formats audio-over-IP. STL Slim Redundant est également flexible en sortie, prenant en charge différents formats de streaming audio, du RTP classique aux nouveaux standards tels que SRT et RIST.

La société explique que l'unité est emballée dans un format classique de 19 pouces avec des blocs d'alimentation redondants pour assurer une logistique facile et la fiabilité, ce qui en fait une solution idéale pour simplifier un réseau audio et assurer une communication facile avec un point distant.



Infos : Ferncast estime que pour faciliter la vie des diffuseurs, il faut utiliser des systèmes qui prennent en charge la gamme la plus large possible d'entrées et de sorties, au lieu de s'en remettre à la conversion de format lors de la communication entre les systèmes.Pour cette mission, Ferncast propose son STL Slim Redundant personnalisable.STL Slim Redundant peut être équipé de n'importe quelle interface audio PCIe ou USB nécessaire et prend en charge une large gamme de formats audio-over-IP. STL Slim Redundant est également flexible en sortie, prenant en charge différents formats de streaming audio, du RTP classique aux nouveaux standards tels que SRT et RIST.La société explique que l'unité est emballée dans un format classique de 19 pouces avec des blocs d'alimentation redondants pour assurer une logistique facile et la fiabilité, ce qui en fait une solution idéale pour simplifier un réseau audio et assurer une communication facile avec un point distant.Infos : http://www.ferncast.com/ Inscrivez-vous gratuitement ou entrez votre login et mot de passe Vous pouvez lire les https://www.lalettre.pro/Mentions-legales-RGPD_a14039.html avant de continuer. Déjà inscrit ? RedTech Focus Rédigé le Mardi 14 Mai 2024