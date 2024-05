Christophe Mahé, le nouvel homme fort de la radio



C’est ainsi que Christophe Mahé nous explique comment le destin a joué en sa faveur lors de l'acquisition de la licence Virgin Radio. "C’est un concours de circonstances, dit-il. J’ai un ami qui connaissait le directeur du développement de Virgin Radio. Le premier contact a eu lieu début janvier et tout s’est accéléré. La négociation a duré six mois et après avoir eu la validation de l’Arcom qui a gardé la confidentialité." Cette série d'évènements fortuits a abouti à un partenariat qui marie l'histoire personnelle de Christophe Mahé avec la légende de Virgin et son potentiel en France.



Son attachement à Virgin Radio ne se limite pas à sa propre expérience, mais remonte à son adolescence. "Je suis de la génération de Branson et Virgin est mythique, explique-t-il. Virgin est une marque puissante en France. C’est mon adolescence musicale."



Christophe Mahé, le nouvel homme fort de la radio Rédigé le Mardi 14 Mai 2024