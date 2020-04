Covid-19 : "RTBF Spot", la radio digitale pour mieux vivre son confinement

Cette initiative vient également en renfort de l’opération "Confinés mais pas seuls" et son call center gratuit que la RTBF vient de lancer depuis le 6 avril dernier avec CAP 48 et la plateforme Impact Days, avec une majorité de communes bruxelloises et wallonnes. Certaines demandes et offres de services recueillies par cette opération seront répercutées sur ce nouveau canal digital RTBF spot . Ce dispositif vient aussi en complément et en bonne coordination avec les numéros verts régionaux déjà opérationnels à Bruxelles et en Wallonie.

Enfin, une voix-off fil rouge, à mi-chemin entre habillage et animation, accompagne l’auditeur entre les contenus. "RTBF Spot" est disponible en DAB+ et sur Radioplayer.