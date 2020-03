Covid-19 : RMC s'associe à la Fondation Hôpitaux de France

RMC veut poursuivre sa mission de "radio citoyenne" dans ce contexte historique en mobilisant le milieu sportif (fédérations, clubs et sportifs) autour de cette cause : tous sont appelés à relayer massivement cet appel aux dons. RMC met à la disposition de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France une visibilité sur son antenne via une campagne de promotion, une visibilité sur tous ses réseaux sociaux ainsi qu'une campagne de presse à venir. La radio s'engage aux côtés de la Fondation à l'accompagner dans cette situation sanitaire inédite.