Covid-19 : RMC lance l'émission "RMC Mobilisation Générale"

Pendant deux heures, à partir de demain, Rémy Barret, accompagné par des journalistes et des experts de la santé, répondra aux interrogations des auditeurs de RMC sur cette propagation de cette épidémie de coronavirus. Toutes les informations seront traitées "pour tout savoir, tout comprendre et décrypter la situation historique dans laquelle se trouve la France".

Les auditeurs sont invités à composer le 32 16 pour poser leurs questions ou utiliser l'application RMC via "Direct Studio" ou en utilisant les réseaux sociaux avec le hashtag #QuestionRMC.