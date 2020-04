Covid-19 : Jean-Eric Valli : "Nos chiffres d'affaires sont en train de tendre vers zéro !"

Jean-Eric Valli s'inquiète pour les chiffres d'affaires publicitaires : "On est à 100% financés par la publicité. En mars, elle est descendue d'un étage que j'estime à 20% à 30%. En avril, si il reste 20% à 30%, on sera content. En mai, on sera pratiquement à zéro !". Il s'inquiète des remontées des radios sur l'application effective des mesures gouvernementales pour soutenir les entreprises : "On est très inquiets (...). Les directions régionales de l'emploi se comportent comme si il n'y avait pas une crise gravissime et que peut-être on allait faire la chasse aux profiteurs et restreindre la générosité gouvernementale. Ils n'ont pas compris comment fonctionnent une entreprise ! Il n'y a pas de compromis à faire : soit on nous aide, soit on nous aide pas !".