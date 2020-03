Le président du CSA écrit aux dirigeants de l'audiovisuel

Le Président du CSA au chevet des radios et des télévisions. Dans le contexte de la crise sanitaire liée au covid-19, Roch-Olivier Maistre a écrit aux Présidents de radios et de télévisions pour les rassurer sur l'indulgence dont fera preuve le régulateur à propos des obligations réglementaires. "Vos entreprises sont confrontées à des difficultés nombreuses pour alimenter leurs antennes, pour des raisons tenant à la nécessité impérieuse de préserver la santé de vos collaborateurs et celle de vos partenaires contribuant à la production et à la réalisation des programmes" souligne le régulateur.