Covid-19 : FG mobilise les artistes des musiques électroniques

Chaque soir, les plus grands DJs internationaux partageront avec le public de la station leurs nouveautés en exclusivité et ressortiront pour l’occasion les plus grands titres classiques de la house et de l’électro depuis leur studio (lire également ICI ). Diffusée à 19h dans l’émission "Happy Hour FG" animée Antoine Baduel, "Cloud Party" invite ce jeudi Salome le Chat (Ibiza) ou encore Miss Sabado (Los Angeles).L’émission "Club FG Live", où les DJ’s mixaient en direct dans les studios de FG les jeudis, vendredis et samedis de 23h à minuit, est désormais dénommée "Club FG Cloud Party", avec ce jeudi, Chicks Luv Us (Marseille) et ce vendredi, Filip Fisher ((Belgrade).