Covid-19 : Radio FG s'engage pour les artistes

Au début du mois d’avril, FG a également créé au sein de sa chaîne sur YouTube un portail consacré aux nouveaux talents français incités à envoyer leurs productions, dont les meilleures seront mises en avant et feront l'objet de promotion sur la radio et supports digitaux de Radio FG. Un portail développé en collaboration avec la Sacem, afin que les artistes puissent bénéficier d'une protection et se voir reversés des droits liés à la diffusion de leurs oeuvres.

En parallèle, FG lance une plateforme de podcasts regroupant tous les mixes des DJs diffusés sur les antennes de Radio FG et de FG CHIC. Près de 40 heures hebdomadaires de programmes et de créations originales réalisés par des artistes électro seront mis en avant afin de préserver une exposition des talents français. Un concours de mixes d'artistes émergents lancé conjointement avec la Sacem récompensera le vainqueur avec une résidence DJ sur l'un des programmes FG.