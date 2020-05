Covid-19 : Europe 1 met à disposition des utilisateurs certains de ses contenus sur Snapchat

Chaque semaine, le mardi et le vendredi, Europe 1 propose aux utilisateurs de Snapchat de retrouver un contenu dédié et incarné par une figure de l’antenne dans l’onglet Discover "Coronavirus : Actualités". Au programme: des contenus santé expliqués par le Dr Jimmy Mohamed qui officie chaque jour sur l’antenne d’Europe 1, dans les tranches d’information et dans Sans rendez-vous, l’émission santé présentée par Mélanie Gomez, des conseils musique avec Emilie Mazoyer aux commandes chaque soir de Musique ! et culture ( séries et jeux vidéo) avec la rédaction d’Europe 1.

"Europe 1 met son expertise à disposition des utilisateurs de Snapchat, aux côtés d’autres acteurs, en permettant l’accès à des contenus et à une actualité fiables et vérifiés" rappelle la station.