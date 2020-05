Covid-19 : Champagne FM solidaire avec les bénévoles de la Croix Rouge

Plus de 5.000 euros ont ainsi été récoltés grâce au Cash Code Solidaire pour venir en aide aux soignants de Champagne-Ardenne. Huit tablettes ont été offertes aux résidents d'un EPHAD de la région, à Vertus. Et des repas ont été offerts au personnel de cet EPHAD mais également aux pompiers de Rethel et aux policiers municipaux de Reims.