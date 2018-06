Coupe du monde : Rire & Chansons diffuse "Rire & Crampons"

À partir de ce 14 juin, jour de la cérémonie d'ouverture du Mondial 2018, les auditeurs retrouvent sur Rire & Chansons, les grands moments de la coupe du Monde dans l’émission spéciale "Rire & Crampons"” avec les chroniqueurs Krystoff Fluder, Thierry Samitier, Gil ALMA et Edgar-Yves. Chaque jour, jusqu'au 13 juillet, six rendez-vous sont diffusés sur "la radio officielle du rire en France" à 7h10, 9h10, 12h30, 15h30, 17h10 ainsi qu'à 19h30 avec une équipe de commentateurs de premier choix. Sur un ton décalé et délirant, les quatre humoristes décrypteront cette compétition et feront (re)vivre aux auditeurs les matchs et reviendront sur les meilleurs moments de la Coupe du monde.