Coup d'envoi du NRJ Summer Tour

Cet été, le NRJ Summer Tour réunit Julian Perretta, Slimane, RidsA, Keblack, Basada, Hyphen Hyphen, Jahyanai, Kayna Samet, Bend’o, The Parakit, Lude, Eva Guess, Sound of Legend et Philippine (NRJ Talent). Tous ces artistes partent, dès le 26 juillet, à la rencontre des vacanciers. Jusqu'au 17 août, la radio donne rendez-vous à ses auditeurs sur une quinzaine de plages dans toute la France pour découvrir le Village NRJ, un espace ouvert et gratuit pour tous, installé de 14h30 à 18h30. Cette tournée estivale s'élancera de cavalaire avec Basada et Jahyanai. Puis, passera le vendredi 27 juillet par Les Saintes-Maries-de-la-Mer (avec Basada et Jahyanai), le dimanche 29 juillet par Le Grau-du-Roi en Camargue (avec Julian Perretta et Kayna Samet), par Narbonne le lundi 30 juillet (avec Kayna Samet).