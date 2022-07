Coup d'envoi du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Cette édition 2022 est marquée par le retour des grandes formations : l’Orchestre national Montpellier Occitanie, l’Orchestre national de France, le Chœur de Radio France, le Chœur Les Éléments, l’Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, et comme invités d’honneur le Scottish Chamber Orchestra et son chef Maxim Emelyanychev. Ce Festival Radio France Occitanie Montpellier c’est aussi le retour de la pleine jauge sur l’esplanade Georges Frêche à Montpellier et des grandes soirées de jazz à l’Amphi d’O.

La station France Musique sera en direct de l'événement du 16 au 23 juillet avec des émissions en direct et des concerts à 20h et 22h...