CosaVostra : une nouvelle cartographie du podcast

Sur cette nouvelle version, une sous-catégorie a fait son apparition : “les concours”, dont 9 sont déjà répertoriés. Près de 400 acteurs sont ainsi référencés, soit 150 de plus que sur l’édition de 2022. À noter que 22 acteurs référencés dans l’édition précédente ont disparu. Parmi les grandes tendances à retenir, plus d’outils techniques sont à disposition (retranscription, vidéo, bande sonore...), plus de curateurs qui se sont développés (concours, événement, formation, livre...), plus de nouveaux acteurs en région sont apparus et un constat : les médias créent de plus en plus de podcasts.La cartographie est accessible ICI