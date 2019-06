Contact FM : un "Grand Live" pour terminer la saison

C’est la 5e année que la ville de Laon et Contact FM organisent un "Grand Live". "Un show familial gratuit ouvert à tous pour bien terminer l’année" souligne Contact FM. L’an dernier, plus de 25 000 personnes étaient venues applaudir Maître Gims, Slimane, Dadju, Amel Bent, Vitaa, Cécilia Krull et Gavin Moss, Matt Simons, Tal, Diva Faune ou encore Naestro. Il s’agit du 3e "Grand Live" organisé cette saison par Contact FM. le 23 novembre dernier, la radio attiré 5 000 à Orchies et 13 000 spectateurs à Douai.

Cette fois-ci Contact FM a invité BigFlo & Oli, Mika, Claudio capéo, Petit Biscuit, Bilal Hassani, Arcadian, Kadebostany, Silvan Areg et Dante.