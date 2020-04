Contact FM s'engage contre les violences faites aux femmes

Ce titre est au profit de l’association "Les amis du Bercail", une association qui propose un hébergement d’urgence et une assistance aux femmes en situation de précarité ou de danger. Laure Giordano, 18 ans, ex-candidate de The Voice et un des rôles-titres de la comédie musicale "Bernadette de Lourdes", met tout son talent et sa fraîcheur au service de cette chanson - à l’époque adaptée par Amel Bent et arrangée par Diam’s - qui prône tolérance et persévérance. Et le choix de ce titre n’a rien d’anodin puisqu’il a pour but de servir la cause des Amis du Bercail, une association qui propose un hébergement d’urgence et une assistance aux femmes en situation de précarité ou de danger.