Contact FM prépare un "Noël Live"

"Ce n’est pas un simple naming. Nous avons une concession pour cinq ans. En lien avec les équipes locales, nous exploitons la salle et une salle voisine, Le PACBO. L’ensemble est commercialisé par les équipes de Contact FM Publicité" déclaré récemment Nicolas Pavageau, (lire ICI ), directeur du pôle radio du Groupe Rossel La Voix."Le but est de faire rayonner la marque et il faut développer tous les supports. C’est un placement stratégique : Orchies est situé au carrefour du bassin minier, de Valenciennes et de la métropole lilloise".