Conséquences d'éventuelles restrictions en matière de publicité à la SSR

Quelles conséquences des restrictions en matière de publicité auraient-elles sur la SSR et ses revenus, sur le potentiel publicitaire des autres diffuseurs suisses et sur le marché suisse de la publicité en général. L'OFCOM a examiné ces questions à la demande de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N), en collaboration avec des experts du secteur de la publicité, et présenté les résultats dans un rapport à la commission.