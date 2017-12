Suisse : la nouvelle concession SSR mise en consultation

Le projet de concession renforce les bases du mandat de service public dans tous les domaines de l'offre journalistiques et concerne ainsi l'information, la culture, la formation, le divertissement et le sport. En outre, il stipule que les dépenses consacrées à l'information doivent représenter au moins à 50% des recettes provenant de la redevance, précise les exigences élevées concernant la qualité des contenus et demande en particulier une différenciation plus nette des offres commerciales dans le domaine du divertissement. De plus, la SSR doit intensifier ses efforts en matière d'intégration et veiller, avec ses émissions, à mieux cibler les jeunes.