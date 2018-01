Combien coûte la publicité sur Radio France ?

Radio France Publicité dispose d'un studio tout numérique équipé Protools, Avalon 747, Yamaha 02 R96, micros Violet et Génélec. Son casting est régulièrement renouvelé et offre plus de voix de 140 comédiens professionnels. Radio France Publicité s'appuie aussi sur des musiques originales composées sur demande en relation avec ses partenaires éditeurs sonores et des musiciens indépendants et sur des illustrations sonores puisées dans la plus grande discothèque d’Europe : celle de Radio France. Par ailleurs, Radio France Publicité propose à ses annonceurs la possibilité de faire rédiger leurs messages par une équipe de concepteurs-rédacteurs recommandés par ses soins.