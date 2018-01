Comment réconcilier les français avec la publicité ?

En France, le nombre de publiphiles diminue, au profit des détracteurs. Avec la démultiplication des canaux et la fragmentation des médias, la publicité est perçue comme de plus en plus banale, omniprésente, voire intrusive. La prolifération des formats publicitaires rend la communication des marques plus confuse. Le résultat est finalement à l'opposé de l'attendu: plus le consommateur est exposé, plus il perd le fil. 64% des Français s'accordent à dire qu'il y a plus de publicité aujourd'hui qu'il y a trois ans.

La publicité est vécue comme invasive : pour 75% des personnes interrogées elle est maintenant présente dans plus d'endroits et sous de nouvelles formes ; 68% les trouvent directement plus intrusives. 35% pensent que les campagnes sont moins compréhensibles qu'avant, et seuls 26% estiment que les histoires qu'elles racontent deviennent plus intéressantes. Au final 17% des français estiment qu'au travers de leurs campagnes, les marques souhaitent réellement répondre à leurs besoins. Plus inquiétant encore, 56% des personnes interrogées se considèrent comme irritées par ces campagnes même si celles-ci permettent au final de garder les marques à l'esprit.