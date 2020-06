Comment les Canadiens utilisent-ils les enceintes connectées ?

C'est l'objet d'un rapport réalisé par l' Observatoire des Technologies Médias . Ce rapport dresse un portrait détaillé des haut-parleurs intelligents, notamment la popularité des différentes marques, les types d’utilisation ou les intentions d’achat des Canadiens. L’adoption des enceintes connectées a beaucoup progressé en peu de temps… Près du tiers des ménages canadiens dispose d'un outil de ce type, et leur taux d’adoption a plus que triplé en moins de deux ans. Sur le plan des marques, 66% des ménages équipés de haut parleurs intelligents ont choisi Google Home, et 34% ont choisi Amazon Echo. Les marques plus luxueuses Sonos One et Apple HomePod ont un taux d’adoption de 8%. Les jeunes Canadiens, ceux qui ont des enfants et ceux issus de ménages plus aisés affichent les taux d’adoption les plus élevés.