Comment les Américains écoutent-ils la radio ?

"Nous sommes au milieu d'une période passionnante pour l'audio, avec de plus en plus de moyens d'écouter de l'information et du divertissement" note Nielsen. Aux États-Unis, la radio AM / FM, le streaming à la demande, les podcasts, les services de radio numérique et la radio par satellite font tous partie de cette plateforme en plein essor. Selon le nouveau rapport Audio Today d'avril 2018 (lire ICI ) , "cet univers audio reste un moyen fiable pour les annonceurs de faire participer les divers publics d'aujourd'hui. Et comme la technologie continue d'évoluer, les choix d'écoute continueront de croître, offrant aux annonceurs et aux annonceurs encore plus d'opportunités".