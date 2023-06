"Cold Case" : un nouveau podcast de franceinfo

Il faut parfois plusieurs dizaines d’années aux enquêteurs pour résoudre une affaire criminelle. Analyses ADN, reconstitutions de scènes de crime, expertises médico-légales... Ce sont de plus en plus souvent les avancées techniques et scientifiques qui permettent de confondre les meurtriers, passés sous les radars.

La saison 1 du podcast de "Cold Case" s'intitule "La science face au crime". Aux côtés d’invités scientifiques experts dans leur domaine, le service Police-Justice de franceinfo revient sur sept affaires criminelles marquantes dont la résolution a été permise par diverses avancées techniques et scientifiques. Le premier épisode a pour titre "Le meurtre de Christelle Blétry : quand l'ADN conduit aux aveux".