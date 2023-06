Clément Lanoue réveillera les auditeurs d'Europe 2

"Nous sommes ravis de confier cette tranche incontournable à Clément, un animateur d'expérience qui s’est illustré à de nombreuses reprises au sein des radios du Groupe. Il a su démontrer son talent, son humour et sa proximité avec les auditeurs ; des atouts indéniables pour la marque Europe 2" indique ce matin Stéphane Bosc, directeur général des radios musicales de Lagardère News

Constance Benqué, Présidente de Lagardère News et l’ensemble de la direction d’Europe 2 saluent "le professionnalisme et le travail accompli, tout au long de la saison, par Guillaume Genton et l’équipe du "Morning sans Filtre". Nous lui souhaitons une grande réussite ainsi qu’un vif succès dans ses prochains projets professionnels, notamment en télé".