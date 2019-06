Christophe Langlois, nouveau rédacteur en chef à RCI Guadeloupe

"Je suis très heureux d’être désormais en charge de l’élaboration éditoriale de supports à la fois web et radio. RCI Guadeloupe est une magnifique radio ; une vraie référence aux Antilles. Le groupe RCI est unique dans sa capacité à proposer aux annonceurs une offre globale (dispositifs médias sur tous les leviers: digitaux, radio, event...). Le groupe est présent en Guadeloupe, Martinique et en Métropole, il compte 180 collaborateurs" a expliqué Christophe Langlois

Radio Caraïbes Internationale est première radio en Guadeloupe toutes catégories confondues avec 48.5% de part d'audience et 44% d'audience cumulée selon Médiamétrie.