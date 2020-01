Christophe Hondelatte raconte "le Procès de Bobigny"

Après "L’affaire des époux du Bac", "La légalisation de la contraception et la loi Neuwirth" et "Le procès d’Aix en Provence de 1978 et la criminalisation du viol", Christophe Hondelatte racontera le "Procès de Bobigny" ; le destin de Marie-Claire Chevalier âgée de 16 ans en 1971 qui, à la suite d'un viol, a mis un terme à sa grossesse. Un acte alors répréhensible. L’affaire suscite un tel engouement médiatique et populaire pour la victime défendue par Gisèle Halimi, qu’elle contribuera par la suite à la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse le 17 janvier 1975 avec la loi Veil. Christophe Hondelatte, reçu chez l’avocate Gisèle Halimi, reviendra avec elle sur cette affaire.

