Christian Clavier, parrain des "Pièces Rouges" de Bel RTL

ors de la première édition, Bérénice et Léon Lebouchon ont été témoins durant plusieurs mois de la générosité des Belges. Afin de récolter les pièces rouges qui trainent dans leurs poches, le fond de leur sac ou en dessous du siège de leur voiture, 25 000 tirelires sont disponibles gratuitement dans toutes les agences Crelan de Wallonie et de Bruxelles. Les citoyens belges peuvent déposer leurs pièces rouges dans toutes les agences du Royaume. Durant le mois de mars, ils peuvent également verser leurs pièces rouges dans le camion-tirelire qui passera près de chez eux et ainsi contribuer directement à la recherche.

"L’important cette année, c’est de faire mieux que l’année dernière" a expliqué Christian Clavier.