Chiffre d'affaires annuel de Lagardère Active en baisse

Soulignons que Lagardère a signé avec le groupe Ardian Real Estate une promesse de vente, le 20 février 2018, relative au siège d'Europe 1, rue François 1er à Paris. Le montant de la transaction s'élève à 253 M€. Ce juste prix, négocié et établi avec un acquéreur de grande qualité, sera payé sans condition suspensive à hauteur de 80 % le jour de la signature de l'acte de vente définitif, avant le 25 juin, et pour le solde à la fin de l'année en cours.

Le dividende ordinaire (proposé à 1,30 € par action) au titre de l'exercice 2017 devrait être détaché le 7 mai 2018 et mis en paiement à compter du 9 mai 2018. L'Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 3 mai 2018 à 10h au Carrousel du Louvre à Paris.