Chérie offre 1 000 € à chaque auditeur

À l’approche des fêtes de fin d’année, Stéphanie Loire et Jean-Philippe Doux réveilleront les auditeurs entre 6h et 9h et feront gagner 1 000€ cash dès qu’un auditeur passera à l’antenne. "L’occasion d’offrir et de s’offrir encore plus de cadeaux pour Noël" estime la station de NRJ Group. "La magie des fêtes sera bien présente ce jeudi sur Chéri pour un réveil riche en bonne humeur et plein de surprises avec encore plus d’auditeurs à l’antenne au son des plus beaux titres Pop Love" annonce la radio.